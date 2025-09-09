LA NACION

PODREZ, Alfredo

PODREZ, Alfredo, q.e.p.d., falleció el 8-9-2025. - La Delegación Lomas de Zamora del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su familia y ruega una oración.

PODREZ, Alfredo. - Tu esposa, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos te agradecen todo tu amor. El entierro es hoy, 12 hs., en Cementerio Glorian, Burzaco.

