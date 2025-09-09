SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PODREZ, Alfredo, notario, q.e.p.d., falleció el 8-9-2025. - Los miembros del comité ejecutivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, notarios Guillermo Longhi, Maximiliano Molina, Carina Pérez Lozano, Paula Velilla, Diego de San Pablo, Agustín Sáenz, Francisco Barreto Peltzer, Andrés Martínez, María Beatriz Aguirre y Santiago Scattolini, acompañan a su colega y compañera de gestión, Sabina Podrez Yaniz, y a sus familiares, en este doloroso momento por la pérdida de su querido padre.

† PODREZ, Alfredo, notario, q.e.p.d., falleció el 8-9-2025. - El consejo directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y su caja de seguridad social participan con verdadero pesar el fallecimiento de quien fuera integrante de este cuerpo en el período 2002-2004, acompañando a familiares y amigos en estos momentos de profundo dolor y, de manera especial, a su esposa, la colega Haydée Leonor Yaniz, a su hija, Sabina Podrez Yaniz, vicepresidente 2° de la institución, y a su nieto, Gonzalo Vásquez, presidente de la Delegación Lomas de Zamora.

