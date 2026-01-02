SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ POIDEBARD, Guy, q.e.p.d. - Sus hijos Javier, Alejandra y Valeria, sus nietos y sus hermanos Regis, Benedicte (a.) y Dominique y su prima Patricia con su familia lo despiden con gran tristeza y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa