SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ POLLITZER, Guillermo, q.e.p.d. - Tus primos Valenza Javier y María, Ricardo y Vani, Hernán y Ale, Silvina y Andrew, hijos y nietos despedimos a nuestro querido amigo Guillo y acompañamos con mucho cariño a Mery y los chicos. Gracias Guillote por la linda huella que nos dejas. Rogamos una oración por tu eterno descanso.

✝ POLLITZER, Guillermo (Guillo). - Su ahijado Acho Ball, junto a Agustina Santamarina despiden con mucha tristeza al querido Guillo y ruegan una oración en su memoria.

✝ POLLITZER, Guillermo. - Guillote querido, vamos a extrañar mucho tu energía, alegría y eterna buena onda. Sos un gran ejemplo de como vivir la vida. Gracias por estos años compartidos. Tu ahijado Acho, Agus y Tori.

✝ POLLITZER, Guillermo (Guillo), q.e.p.d. - Por nuestro gran amigo Guillote; su humor, su optimismo constante, su lealtad, su manera intensa de vivir y su insuperable acento guaraní. Acompañamos a Mery y los chicos con muchísimo cariño y rogamos una oración en su memoria. Mariano y Fer Chouhy.

✝ POLLITZER, Guillermo. - Juan y Silvia, Ion y Mechi Lartirigoyen, Jaime y Belén Costantini y Dano y Sandy Beccar Varela despiden a Guillo con gran tristeza y también tantos lindos recuerdos.

✝ POLLITZER, Guillermo (Guillo). - Sus compañeros de A y B del Colegio San Juan acompañan a María y los chicos con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ POLLITZER, Guillermo (Guillo). - Sus amigos de la mesa de los viernes despiden al gran Guillo, y acompañan a María y a los chicos.

✝ POLLITZER, Guillermo (Guillo) q.e.p.d. - Jacinta de Achával y Marcos Ball, y sus hijos, Marcos y Rosi, Teo y Cande, Acho y Agus, y Agui y Luli acompañan con mucho cariño a sus amigos Pollitzer y ruegan una oración en su memoria.

✝ POLLITZER, Guillermo A. - Juan Pablo y Carol Paillot y familia lo despiden con cariño y acompañan a María y a los chicos.

✝ POLLITZER, Guillermo A., q.e.p.d. - Dolores y Raúl Paillot, sus hijos Loli y Henry, Fran y Luz, Matu, Loncho y Barby y sus nietos despiden al querido Guillo con tristeza y abrazan a María, Bocha, Pili, Oli y Valen con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa