SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ POLLITZER, Guillermo. - Carlos Weis, María E. Alvarado y sus hijos y nietas despiden a Guillo con mucho cariño.

✝ POLLITZER, Guillermo. - Sus socios y amigos Juan González Alzaga, Martín Latugaye, Juan Keser Piano, Sofía Balerio, Pamela González Canedo y Sofía Vaccari despiden al querido Guillopol, recordándolo con la alegría que siempre lo caracterizó. Acompañamos con profundo cariño a María y a toda su familia en este triste momento, y elevamos una oración en su memoria.

✝ POLLITZER, Guillermo. - Juan y Josefina Keser, junto a sus hijos Francisco, Sofía y Clara, despiden con profunda tristeza al querido Guillopol y acompañan con mucho cariño a María y a sus hijos en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

✝ POLLITZER, Guillermo. - Santi Paz y M. Elisa Caviglione despedimos al queridísimo Guillopol y acompañamos a María, sus hijos y nietos.

✝ POLLITZER, Guillermo, q.e.p.d. - Reinicia Asociación Civil despide a Guillo, agradeciendo su gran apoyo y ayuda con la misión. Acompañamos a María y a los chicos con mucho cariño.

✝ POLLITZER, Guillermo, q.e.p.d. - Despido con gran tristeza al querido Guillote, abrazando a María e hijos. E. Moreno Bunge (a.)

✝ POLLITZER, Guillermo, (Guillo) q.e.p.d. - Insigneo participa su fallecimiento y acompaña a su familia y amigos con profundo afecto. Recordaremos siempre su excelencia profesional y sobre todo su gran calidad humana, que dejaron una huella imborrable en todos los que formamos parte de esta organización. ¡Hasta siempre, Guillo!

✝ POLLITZER, Guillermo, q.e.p.d. - Los amigos de Guillopol de PRU, Richard Gowland, Alejandro Checchi, Alejandro Kessler, Alejandro Lanusse, Benito Llambí, Claudio Nahmias, Fernando Montefiore, Guillermo Broukauert, Gustavo Galfione, Ignacio Llerena Amadeo, Ignacio Mayone, Jaime Costantini, Javier Erize, Javier Sánchez de La-Puente, Johnny Marenco, Jorge Alaluff, José Baca Castex, Juan B. Gonzalez Alzaga, Juan Frías, Martín Cullen, Martín Latugaye, Norberto Quirno Costa, Pablo Longo Elía, Rubén Conde, Santiago Paz y Sebastian Pistone acompañan a María y los chicos, despidiendo con profunda tristeza al gran amigo con el recuerdo de tantos momentos alegres y divertidos compartidos.

✝ POLLITZER, Guillermo, q.e.p.d. - Ceci Antón y Diego Pastorini y sus hijos: Martina, Cecilia y Federico y Florencia y Tomás despiden al querido Guillo y abrazan a María, Bocha, Pili, Oli y Valen y ruegan una oración en su memoria.

✝ POLLITZER, Guillermo, q.e.p.d. - El equipo de Becon lo despide con cariño y acompaña a su familia.

✝ POLLITZER, Guillermo, q.e.p.d. - Martín y Flor Cullen con sus hijos y nietos despiden al gran Guillopol con tristeza y acompañan a María y familia, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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