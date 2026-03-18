LA NACION

POLLITZER, Guillermo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

POLLITZER, Guillermo. - Fernando Marreins, Marie Pollitzer de Marreins; sus hijos Bourse Pollitzer: Gastón y Gaby, Georgina y Martín, Sol y Javier, Sonia y Lagar y Cuco y sus 13 nietos despiden a Guillo y acompañan a María y los chicos con amor y oraciones.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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