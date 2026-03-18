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POLLITZER, Guillermo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ POLLITZER, Guillermo. - Fernando Marreins, Marie Pollitzer de Marreins; sus hijos Bourse Pollitzer: Gastón y Gaby, Georgina y Martín, Sol y Javier, Sonia y Lagar y Cuco y sus 13 nietos despiden a Guillo y acompañan a María y los chicos con amor y oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
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