PONFERRADA, Luis A.

PONFERRADA, Luis A., q.e.p.d., falleció el 8-9-2025. - DuPont Argentina participa con profundo pesar el fallecimiento de su ex presidente, Luis A. Ponferrada. Luis lideró la compañía con integridad y una visión que dejó una huella imborrable en la trayectoria local, regional y global de DuPont. Quienes tuvieron el honor de conocerlo, junto con toda la organización, acompañan con sincero afecto a su familia en este difícil momento y elevan una oración por su eterno descanso.

