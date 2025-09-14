SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PONFERRADA, Luis A., q.e.p.d., falleció el 8-9-2025. - DuPont Argentina participa con profundo pesar el fallecimiento de su ex presidente, Luis A. Ponferrada. Luis lideró la compañía con integridad y una visión que dejó una huella imborrable en la trayectoria local, regional y global de DuPont. Quienes tuvieron el honor de conocerlo, junto con toda la organización, acompañan con sincero afecto a su familia en este difícil momento y elevan una oración por su eterno descanso.

