† PONFERRADA, Luis. - Isabella y Carlos María del Campillo, junto a sus hijos Charly, Jerónimo, Sofía, Santos y Elisa, sus hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de Luis y acompañan a Emalice y familia, recordando con cariño todos los momentos vividos en familia.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d., falleció el 8-9-2025. - Los integrantes de Abeledo Gottheil y sus socios participan con gran pena su fallecimiento y acompañan a Matías y a toda su familia en este triste momento.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d. - Mirta Sabia de Ponferrada; sus hijas Victoria, Mariana y Sebastián; sus nietos Agustín, Nicolás, Lucas y Matías ruegan por él. Lo vamos a extrañar mucho.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d. - Nelson Sbarbati y Edgardo Freire despiden a su amigo Luis y acompañan a su familia en este triste momento.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d., falleció el 8-9-2025. - Alfredo y Ana María Bernardi, junto a sus hijos y nietos despiden con profundo dolor a un gran amigo, acompañan a Emalice y familia y ruegan una oración en su memoria.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d. - Pedro y Nora Groppo y familia despiden con tristeza a su amigo Luis y acompañan con cariño a Emalice e hijos.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d. - Aníbal Forchieri, hijos y nietos acompañan a Emalice, hijos y Flias. en este triste momento y siempre recordarán los momentos compartidos con esposas, viajes con amigos y con mucho cariño ruegan oraciones en su memoria.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d. - Sus amigos Juan Carlos y Rosa María Peña, hijos y nietos despiden al querido Luis y acompañan con cariño a Emalice, sus hijos y toda la familia Ponferrada.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d., falleció el 8-9-2025. - Su hermano Mario y Rosario Laje Anaya, sus hijos Mario Augusto, Damiana y Matías, Patricio y Marisol, Justina y Alejandro y sus nietos Joaquina, Francisco, Simón, Gaspar y Amelia despiden con mucha tristeza al querido Luis, abrazan a Emalice y a sus hijos Mercedes, Matías y Carolina, Ramiro y Santiago y a sus nietos, rogando oraciones en su memoria.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d. - Sus sobrinos Mario Augusto, Damiana, Patricio y Justina Ponferrada despiden al queridísimo Luis con mucha tristeza. Muchas gracias Luis por todo, por estar siempre presente y atento a toda la familia. Dejás una huella profunda en nosotros, ¡te vamos a extrañar! Acompañamos a Emalice y los chicos en este difícil momento y rogamos una oración por su alma.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d. - Guillermo Lascano Quintana y María Luz Gil acompañan a su familia con mucho cariño en este triste momento. Recordarán a Luis con gran afecto y rezaran por él y por sus deudos.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d., falleció el 8-9-2025. - Su mujer Emalice Reynolds; sus hijos Mercedes, Luis Matías y Carolina Lascano, Ramiro y Karina Longo y Santiago y Lucila Fantini y sus nietos Agustina, Tomás y Mateo Caballero; Joaquín, Isabel, Emilia y Ringo Ponferrada despiden con mucho amor al querido Luis, agradeciendo por su enorme generosidad y dedicación a la familia. Invitan a participar de su sepelio en el Cementerio Jardín de Paz el 10-9-2025, a las 13.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d. - Mariano y Graciela Bravo y sus hijos despiden al querido Luis con tantos recuerdos compartidos y acompañan a Emalice, Mercedes, Luis Matías, Ramiro, Santiago y familias con sus oraciones.

