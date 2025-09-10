SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d. - Rosalía Ponferrada de Delpech y Marcelo Delpech despiden con profunda pena al querido primo Luis. Abrazan a Emalice y sus hijos Mercedes, Luis Matías y Carolina, Ramiro y Karina, Santiago y Lucila. Que Dios los bendiga a todos.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d. - Jorge Angio, Marisa Cardoner, Maki De Feo, Mariano y María Inés Domínguez, Rosa María Ergui, Johnny y Maitina Healy, Gustavo y Alejandra Martínez, Adrián e Irene Peres, Javier y Maine Sequeiros despiden a Luis con tristeza y acompañan a su familia con cariño y oraciones.

† PONFERRADA, Luis M., q.e.p.d. - Luis Alberto Erize acompaña a Matías y su familia en tan tristes momentos, recordando a su padre y la bonhomía que siempre demostró en su vida.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d. - Betty Casey, sus hijos María Inés y César, Martín, Diego y Florencia, y nietos despiden con tristeza a su querido amigo, acompañando a Emalice e hijos con mucho cariño.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d. - Delia Calandra y Anita Monsegur acompañan a Emalice y familia con mucho cariño.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d. - Enrique Candioti despide con profunda pena a su querido amigo de toda la vida, acompaña a su familia y eleva una oración en su memoria.

† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d. - Carlos y Adriana Sánchez Obertello despiden al querido Luis y acompañan a su familia en este triste momento.

