1
PONFERRADA, Luis
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PONFERRADA, Luis, q.e.p.d. - El consejo de administración de la Fundación Cimientos lamenta profundamente la pérdida de su miembro fundador y ex consejero y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2025 con el aumento confirmado
- 3
La trama detrás de la frustración incontenible de la juventud tuitera y la rebelión del Gordo Dan
- 4
Papu Gómez habló de Scaloni y de su paso por la selección, en la cuenta regresiva a su vuelta al fútbol tras la sanción por doping