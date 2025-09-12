LA NACION

PONFERRADA, Luis

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PONFERRADA, Luis, q.e.p.d. - El consejo de administración de la Fundación Cimientos lamenta profundamente la pérdida de su miembro fundador y ex consejero y ruega una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo infinito: animación soberbia y una aventura a gran escala
    1

    Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo infinito, una animación soberbia para una aventura a gran escala

  2. Cuánto cobran los jubilados en octubre
    2

    Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2025 con el aumento confirmado

  3. La trama detrás de la frustración incontenible de la juventud tuitera y la rebelión del Gordo Dan
    3

    La trama detrás de la frustración incontenible de la juventud tuitera y la rebelión del Gordo Dan

  4. Papu Gómez habló sobre Scaloni y contó a qué compañero suyo le recomendó para la selección
    4

    Papu Gómez habló de Scaloni y de su paso por la selección, en la cuenta regresiva a su vuelta al fútbol tras la sanción por doping

Cargando banners ...