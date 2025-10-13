PORTEOUS, Ricardo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PORTEOUS, Ricardo, q.e.p.d. - Sus hijas Gaby y Nacho Arbereche, Mariana y Hernán Catalano y Carolina y Mickie Legón Marienhoff y sus nietos Franco, Juan Diego, Jazmín, Lucas y Gonzalo despiden al gran padre y abuelo e invitan a acompañarlos hoy, a las 12, en el Parque Memorial.
† PORTEOUS, Ricardo. - Tus hermanos Raúl y Verónica, hijos y nietos te llevaremos siempre en nuestros corazones y acompañamos a tus hijas con amor.
† PORTEOUS, Ricardo. - Despedimos con mucho dolor a nuestro querido primo Ricardo y pedimos una oración en su memoria. Patricia Porteous, Susana y Jorge Astoul.
† PORTEOUS, Ricardo, q.e.p.d. - Patricia Marienhoff y sus hijos Charlie y Silvia, Mickie y Caro, Maggie y Pancho, Agus y Carolina Legon Marienhoff y Lalo Lanusse lo despiden con mucha pena y acompañan a sus hijas Gabriela, Mariana y Carolina y a sus nietos con todo cariño.
† PORTEOUS, Ricardo, q.e.p.d. - Despedimos con mucha tristeza a nuestro querido primo Ricardo, recordando los lindos momentos vividos. Tu prima Silvia, Fernando Bóscolo, hijos y nietos.
† PORTEOUS, Ricardo. - Marcelo Argüelles y familia despiden con enorme tristeza al querido e inolvidable Richard. Hemos compartido una vida de amistad, familia, diversión y trabajo. Todo ello hace que este sea un duro y triste momento para todos nosotros. Un especial cariño a sus hijas Mariana, Carolina y Gabriela, que tanto han hecho por su cuidado. Descansa en paz, amigo.
