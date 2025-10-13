LA NACION

PORTEOUS, Ricardo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PORTEOUS, Ricardo, q.e.p.d. - Sus hijas Gaby y Nacho Arbereche, Mariana y Hernán Catalano y Carolina y Mickie Legón Marienhoff y sus nietos Franco, Juan Diego, Jazmín, Lucas y Gonzalo despiden al gran padre y abuelo e invitan a acompañarlos hoy, a las 12, en el Parque Memorial.

PORTEOUS, Ricardo. - Tus hermanos Raúl y Verónica, hijos y nietos te llevaremos siempre en nuestros corazones y acompañamos a tus hijas con amor.

PORTEOUS, Ricardo. - Despedimos con mucho dolor a nuestro querido primo Ricardo y pedimos una oración en su memoria. Patricia Porteous, Susana y Jorge Astoul.

PORTEOUS, Ricardo, q.e.p.d. - Patricia Marienhoff y sus hijos Charlie y Silvia, Mickie y Caro, Maggie y Pancho, Agus y Carolina Legon Marienhoff y Lalo Lanusse lo despiden con mucha pena y acompañan a sus hijas Gabriela, Mariana y Carolina y a sus nietos con todo cariño.

PORTEOUS, Ricardo, q.e.p.d. - Despedimos con mucha tristeza a nuestro querido primo Ricardo, recordando los lindos momentos vividos. Tu prima Silvia, Fernando Bóscolo, hijos y nietos.

PORTEOUS, Ricardo. - Marcelo Argüelles y familia despiden con enorme tristeza al querido e inolvidable Richard. Hemos compartido una vida de amistad, familia, diversión y trabajo. Todo ello hace que este sea un duro y triste momento para todos nosotros. Un especial cariño a sus hijas Mariana, Carolina y Gabriela, que tanto han hecho por su cuidado. Descansa en paz, amigo.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar al ganador
    1

    A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar al ganador

  2. Encontraron al chico de 5 años que había sido secuestrado tras el asesinato de su madre y su abuela
    2

    Doble crimen en Córdoba: encontraron al niño de 5 años tras el asesinato de su madre y su abuela

  3. Por qué no se sabrá hoy quién es el ganador de La Voz Argentina
    3

    La Voz Argentina: por qué hoy no se sabrá quién es el ganador

  4. Fuerte cruce entre Esteban Bullrich y Nicolás Márquez por el Premio Nobel a Corina Machado
    4

    Fuerte cruce entre Esteban Bullrich y Nicolás Márquez por el Premio Nobel a Corina Machado

Cargando banners ...