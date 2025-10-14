1
PORTEOUS, Ricardo
† PORTEOUS, Ricardo. - Tus primas Estela, Mimi Argüelles y familia te despedimos con todo nuestro amor, acompañando a tus hijas y nietos. Rogamos por tu descanso eterno.
