LA NACION

POSE, Eduardo Francisco, Ing.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

POSE, Eduardo Francisco, Ing., q.e.p.d. - Con mucho dolor, sus compañeros de la promoción XXXI del Liceo Militar General San Martín participan su fallecimiento y acompañan a Silvina, Santiago y sus hermanos en este triste momento. ¡Descansá en paz, querido Abuelo!.

POSE, Eduardo Francisco, Ing., q.e.p.d. - Los integrantes de la promoción XV del ITBA participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia, rogando una oración en su memoria. ¡Te vamos a extrañar, Nono querido!.

POSE, Eduardo Francisco, Ing., q.e.p.d., falleció el 30-9-2025. - Sus hermanos Jorge Alberto, Guillermo Mario, Fernando Luis y sus respectivas esposas e hijos ruegan una oración en su memoria y participan con pesar su fallecimiento e invitan a despedirlo hoy, a las 12.30, en el Jardín de Paz.

POSE, Eduardo Francisco, Ing., q.e.p.d., falleció el 30-9-2025. - Su esposa Silvina y su hijo Santiago invitan a un responso y despedirlo en el Jardín de Paz, hoy, a las 12,30. Ruta Panamericana, Colectora Oeste, Ramal Pilar 5. Se ruega no enviar flores.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El empresario investigado por narcotráfico que se convirtió en una sombra para la campaña de Espert
    1

    Quién es Fred Machado, el empresario investigado por narcotráfico que se convirtió en una sombra para la campaña de Espert

  2. Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española
    2

    Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”

  3. Cómo es el “muro antidrones” que planea la UE frente a la amenaza rusa tras las sospechosos incursiones
    3

    Cómo es el “muro antidrones” que planea la UE frente a la amenaza rusa tras las sospechosos incursiones

  4. Comisión de presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo
    4

    Comisión de Presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo

Cargando banners ...