SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† POSE, Eduardo Francisco, Ing., q.e.p.d. - Con mucho dolor, sus compañeros de la promoción XXXI del Liceo Militar General San Martín participan su fallecimiento y acompañan a Silvina, Santiago y sus hermanos en este triste momento. ¡Descansá en paz, querido Abuelo!.

† POSE, Eduardo Francisco, Ing., q.e.p.d. - Los integrantes de la promoción XV del ITBA participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia, rogando una oración en su memoria. ¡Te vamos a extrañar, Nono querido!.

† POSE, Eduardo Francisco, Ing., q.e.p.d., falleció el 30-9-2025. - Sus hermanos Jorge Alberto, Guillermo Mario, Fernando Luis y sus respectivas esposas e hijos ruegan una oración en su memoria y participan con pesar su fallecimiento e invitan a despedirlo hoy, a las 12.30, en el Jardín de Paz.

† POSE, Eduardo Francisco, Ing., q.e.p.d., falleció el 30-9-2025. - Su esposa Silvina y su hijo Santiago invitan a un responso y despedirlo en el Jardín de Paz, hoy, a las 12,30. Ruta Panamericana, Colectora Oeste, Ramal Pilar 5. Se ruega no enviar flores.

