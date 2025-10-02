LA NACION

POSE, Eduardo, Ing.

POSE, Eduardo, Ing., q.e.p.d., Fall. el 30-9- 2025. - Roberto Muñoz y Dolores Barceló despiden con tristeza a Eduardo y acompañan a Fernando y Flia. en este difícil momento.

Aviso publicado en la edición impresa

