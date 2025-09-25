LA NACION

POZZO, Mónica Frontanilla Nogués De

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

POZZO, Mónica Frontanilla Nogués de, falleció el 24-9-2025. - Sus hijos Nico y Caro Macagno, Quino y Rosario Martínez Zuviría, Marcos y Male Laulhé, Tomi y Sofi Peña, Benja y Rodro Durán (a.) y Manu y sus nietos Zoe, Félix y Luisa, Camila, Dimas, Juanita, Kika y Rufo, Gero y Joaqui, Jachu y Fermín la despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy jueves, a las 15.30, en Jardín de Paz.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y Lucas Llach por el apoyo de Estados Unidos
    1

    Fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y Lucas Llach por el apoyo de Estados Unidos

  2. ¿Las pastillas anticonceptivas pueden provocar hemorragias intensas?
    2

    Tras la internación de Luciana Geuna. ¿Las pastillas anticonceptivas pueden provocar hemorragias intensas?

  3. Dolores Fonzi en San Sebastián: la felicidad por la repercusión de Belén y el orgullo de representar al país en los Oscar
    3

    Dolores Fonzi en San Sebastián: la felicidad por la repercusión de Belén y el orgullo de representar al país en los Oscar

  4. Flujos y stocks en el mercado cambiario
    4

    Flujos y stocks en el mercado cambiario

Cargando banners ...