SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† POZZO, Mónica Frontanilla Nogués de, falleció el 24-9-2025. - Sus hijos Nico y Caro Macagno, Quino y Rosario Martínez Zuviría, Marcos y Male Laulhé, Tomi y Sofi Peña, Benja y Rodro Durán (a.) y Manu y sus nietos Zoe, Félix y Luisa, Camila, Dimas, Juanita, Kika y Rufo, Gero y Joaqui, Jachu y Fermín la despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy jueves, a las 15.30, en Jardín de Paz.

