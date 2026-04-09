SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PREITI, Carlos Francisco Alberto. - Los socios del Estudio McEwan acompañan a su familia en este difícil momento y piden una oración en su memoria.

PREITI, Carlos Francisco Alberto, q.e.p.d. - Juan McEwan acompaña a Paula, Natalia, Carlos y familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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