SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PRIDA, Andrés, q.e.p.d., falleció el 19-9-2025. - El directorio de Bind Banco Industrial SA participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a nuestro director, el Sr. Andrés Prida, a su familia y seres queridos en este triste momento.

† PRIDA, Andrés, q.e.p.d., falleció el 19-9-2025. - Carlota (Chippy) Durst de Meta y Andrés Meta y familia participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de nuestro querido director, el Sr. Andrés Prida, acompañando a su esposa y a todos sus seres queridos en este difícil momento, y elevando una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa