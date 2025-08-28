1
PRIETO, Ana María
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† PRIETO, Ana María, q.e.p.d., falleció el 26-8-2025. - El directorio de Mercado Agroganadero SA y su personal participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley
- 3
Sonia Zavaleta anunció que espera un bebé, el nieto número 21 de Las Trillizas de Oro: “Este clan es el cuento de nunca acabar”
- 4
Ataque a Milei: el Ministerio de Seguridad asegura que identificó a los responsables de la agresión y evalúa hacer una denuncia