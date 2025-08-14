SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PRIETO, Roberto Dámaso, q.e.p.d., falleció el 13-8-2025. - Sus hijos Carolina, Mariana y Paul lo despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria. Te vamos a extrañar Lalo.

† PRIETO, Roberto Dámaso, q.e.p.d., falleció el 13-8-2025. - El estudio Prieto participa su fallecimiento.

