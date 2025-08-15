1
PRIETO, Roberto Dámaso
† PRIETO, Roberto Dámaso, q.e.p.d. - Nilda Falcón Giovinazzo y sus hijas Cecilia, Laura, María y Ana despiden con muchísima tristeza a Lalo y acompañarán siempre a sus hijas Mariana y Carolina.
† PRIETO, Roberto Damaso. - Roberto Quarta y familia despedimos con mucha tristeza a nuestro gran amigo Lalo. Acompañamos a sus hijas, Mariana y Carolina, con mucho cariño.
