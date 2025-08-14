SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PRIETO, Roberto, Dr., q.e.p.d. - Tomás, Susana, Martín y Máximo Pförtner participan con gran pesar el fallecimiento de su querido amigo y asesor legal. Acompañan a Mariana y Carolina en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

