PRIMAVERA, Norberto,
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PRIMAVERA, Norberto, q.e.p.d., falleció el 12-3-2026. - Médico de vocación y de gran corazón, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Su hermana Stella, su cuñado Sebastián, y sus sobrinos Carola y Diego, Santiago y Constanza, Carmela y Patricio, y Joaquín y Carolina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
LA NACION
