PRIÚ, María Martha Matilde

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PRIÚ de SCALESCIANI, María Martha Matilde. - NMB y Asociados y todos sus colaboradores participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. María Martha y acompañan a la familia en este doloroso momento.

✝ PRIÚ de SCALESCIANI, María Martha Matilde. - Néstor M. Bonilla y señora participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. María Martha y acompañan a la familia con afecto, en este momento de gran tristeza.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa