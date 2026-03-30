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PRIÚ, Martha María Matilde
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PRIÚ, Martha María Matilde, q.e.p.d., falleció el 28-3-2026. - Sus hijos Juan Francisco y Maria Marta, sus hijos políticos Sofia y Mauro y sus nietos Martin, Mora, Santino, Rafael, Matilda y Juan la despedirán con amor mañana, a las 11, en Jardín de Paz, Pilar.
✝ PRIÚ, Martha María Matilde, q.e.p.d., falleció el 28-3-2026. - El Rosario SA participa con dolor el fallecimiento de quien fuera, junto a su esposo, Juan B. Scalesciani, artífice de la realización del Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires. Su impronta se verá reflejada en cada rincón del lugar que soñaron. Será recordada por su calidez, su humildad y su generosidad.
Aviso publicado en la edición impresa
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