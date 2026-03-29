PRIÚ, Martha,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PRIÚ de SCALESCIANI, Martha, q.e.p.d., falleció el 28-3-2026. - El arquitecto Pablo Martín Huberman despide con gran pesar a la querida y muy respetada Martha. Extrañaremos enormemente su gran talento y delicadeza. Vaya mi acompañamiento a sus hijos, Juan Francisco y Sofía, y María Marta, en tan triste momento.

Avisos fúnebres

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