PRIÚ, Martha
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PRIÚ de SCALESCIANI, Martha. - Mario J. Orts participa el fallecimiento de su amiga Martha y pide una oración en su memoria.
✝ PRIÚ de SCALESCIANI, Martha. - El Estudio Bazan, Cambré y Orts participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
✝ PRIÚ de SCALESCIANI, Martha - Flias. Ostry y Ferioli despiden con afecto a Martha y acompañan a sus hijos en este doloroso momento.
✝ PRIÚ de SCALESCIANI, Martha - Patty Ostry y familia despiden a Martha con mucho cariño y acompañan a Juan Francisco y Maria Marta en este triste momento.
✝ PRIÚ de SCALESCIANI, Martha, q.e.p.d. - Cora Entelman despide con mucha tristeza a su entrañable amiga, talentosa e incansable. Te voy a extrañar. Un abrazo enorme a la lindísima familia.
Aviso publicado en la edición impresa
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