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PRIU, Martha
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PRIU de SCALESCIANI, Martha. - Daniel Manzella e Ines Ladaga despiden a Martha con mucho cariño y acompañan a Juan Francisco y María Marta en este triste momento.
✝ PRIÚ de SCALESCIANI, Martha, q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas acompañan a sus hijos con mucho cariño en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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