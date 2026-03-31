LA NACION

PRIU, Martha

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PRIU de SCALESCIANI, Martha. - Daniel Manzella e Ines Ladaga despiden a Martha con mucho cariño y acompañan a Juan Francisco y María Marta en este triste momento.

PRIÚ de SCALESCIANI, Martha, q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas acompañan a sus hijos con mucho cariño en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Todo lo que se sabe del alumno que le disparó a un compañero con una escopeta
    1

    Horror en Santa Fe. Todo lo que se sabe del alumno que le disparó a un compañero con una escopeta

  2. El crudo relato del portero que desarmó al estudiante que mató a su compañero
    2

    El testimonio del portero que desarmó al estudiante que mató a un compañero en Santa Fe: “Me apuntó pero no llegó a gatillar”

  3. Quiénes son las dos acreedoras del préstamo con el que Adorni compró su departamento en Caballito
    3

    Quiénes son las dos acreedoras del préstamo con el que Adorni compró su departamento en Caballito

  4. Agostina Páez consiguió que le otorgaran un habeas corpus y podrá volver a la Argentina cumpliendo dos condiciones
    4

    Agostina Páez consiguió que le otorgaran un habeas corpus y podrá volver a la Argentina cumpliendo dos condiciones