PRIU, Martha

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PRIU de SCALESCIANI, Martha. - Daniel Manzella e Ines Ladaga despiden a Martha con mucho cariño y acompañan a Juan Francisco y María Marta en este triste momento.

✝ PRIÚ de SCALESCIANI, Martha, q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas acompañan a sus hijos con mucho cariño en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa