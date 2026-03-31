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PRIU SCALESCIANI, Martha

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PRIU SCALESCIANI, Martha. - Hoy nos invade la tristeza al despedir a una mujer extraordinaria y a un miembro muy querido de nuestra familia. Martha Priu Scalesciani fue más que una propietaria; fue una inspiración. Su gracia, sabiduría y compromiso inquebrantable con la hospitalidad transformaron este hotel en un hogar para muchos. Mientras lamentamos su partida, también celebramos la vida extraordinaria que llevó y el impacto duradero que dejó en nuestras vidas y en nuestra industria. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia. Que descanse en paz. Los integrantes del Equipo de Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires.

Avisos fúnebres
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