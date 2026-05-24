PRUNES, Gelsa María,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PRUNES DE FERNANDEZ, Gelsa María, q.e.p.d. - Su familia en Brasil se despide con enorme dolor y tristeza.

✝ PRUNES de FERNÁNDEZ, Gelsa María, q.e.p.d. - Roberto Horat Miranda y Nanette Garat Debuchy de Horat, junto a todos los suyos, participan con dolor del fallecimiento de su gran amiga, acompañan a su familia y ruegan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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