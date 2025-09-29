SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PUCEIRO de ZULETA, Emilia, miembro honoraria de la Academia Argentina de Letras, q.e.p.d., falleció el 27-9-2025. - El presidente de la Academia Argentina de Letras y el cuerpo académico participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

