PUCEIRO DE ZULETA, Emilia, Miembro Honoraria De La Academia Argentina De Letras
† PUCEIRO de ZULETA, Emilia, miembro honoraria de la Academia Argentina de Letras, q.e.p.d., falleció el 27-9-2025. - El presidente de la Academia Argentina de Letras y el cuerpo académico participan su fallecimiento y acompañan a su familia.
