LA NACION

PURICELLI, Martin Alfredo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PURICELLI, Martin Alfredo, Dr., 12-2-2026. - Su madre Eva Szabo, sus hijos Ignacio y Augusto, sus hermanos Cecilia y Nicolás, tíos, cuñados y sobrinos lo despiden con dolor, dejándolo en manos de Dios.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Luciano Castro confirmó que está internado: cómo se encuentra y por qué tomó la decisión
    1

    Luciano Castro confirmó que está internado: cómo se encuentra y por qué tomó la decisión

  2. Qué pasaría con las jubilaciones al reducirse las contribuciones patronales
    2

    Reforma laboral: qué pasaría con las jubilaciones al reducirse las contribuciones patronales

  3. Acusaciones cruzadas y desconcierto en el Gobierno por un cambio a última hora en la reforma laboral
    3

    Pago de licencias: acusaciones cruzadas y desconcierto en el Gobierno por un cambio a última hora en la reforma laboral

  4. Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado
    4

    Hay alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado 14 de febrero: las provincias afectadas