PURICELLI, Martin Alfredo
✝ PURICELLI, Martin Alfredo, Dr., 12-2-2026. - Su madre Eva Szabo, sus hijos Ignacio y Augusto, sus hermanos Cecilia y Nicolás, tíos, cuñados y sobrinos lo despiden con dolor, dejándolo en manos de Dios.
