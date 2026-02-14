SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PURICELLI, Martin Alfredo, Dr., 12-2-2026. - Su madre Eva Szabo, sus hijos Ignacio y Augusto, sus hermanos Cecilia y Nicolás, tíos, cuñados y sobrinos lo despiden con dolor, dejándolo en manos de Dios.

Avisos fúnebres

