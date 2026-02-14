SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PURICELLI, Martín, Dr., 12-2-2026. - El Tiro Federal Argentino comunica con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Martín Puricelli, hijo de su socia Sra. Eva Szabó, ex presidente de la institución. Acompaña a sus familiares, esperando que juntos encuentren consuelo y paz frente a tan sensible pérdida.

✝ PURICELLI, Martín A., q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. - El decanato, los y las peritos, profesionales, personal administrativo y de maestranza del CMF - CSJN participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera digno miembro de esta institución y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

Avisos fúnebres

