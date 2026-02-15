SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PURICELLI, Martín, q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. - Mariano Los, Mabel Alonso, Juan y Agustina lamentamos tu temprana partida, guardando tu amistad en nuestros corazones, acompañando con mucha tristeza a nuestro ahijado Nacho, Augusto y a toda la familia Puricelli, rogando por tu eterno descanso.

✝ PURICELLI, Martín, q.e.p.d. - La comisión directiva de la Asociación de Húngaros Católicos en la Argentina, Mindszentynum, participa su fallecimiento y acompaña a su familia.

✝ PURICELLI, Martín, Dr. - La patria despide a sus hombres de honor en la gloria eterna. La ciencia los inmortaliza en sus historiales. Los que gozamos del privilegio de tu amistad, viviremos iluminados por tu bondad, tu alegría y tu generosidad. Dra. Irene Sirianni.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa