LA NACION

PURICELLI, Martín

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PURICELLI, Martín, q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. – Sobrino querido, cariñoso, alegre, solidario. Enorme perdida. Acompaño a su madre Eva, hermanos, hijos y familia. Roguemos al señor. Carlos Collongues.

PURICELLI, Martín, q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. – Sus amigos del grupo Capello de los sábados extrañarán su eterna alegría y sincera amistad. Acompañamos a su madre Eva, hermanos, hijos y familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Así será el “anillo de fuego”, el eclipse solar anular que se verá esta semana
    1

    Así será el “anillo de fuego”, el eclipse solar anular que se verá este martes 17 de febrero

  2. Fue el jefe más querido y pensó que la fama sería eterna, pero tuvo un trágico final y su familia quiso ocultarlo
    2

    Fue el jefe más querido de la TV y pensó que la fama sería eterna, pero tuvo un trágico final y su familia quiso ocultarlo

  3. La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger
    3

    La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger para dar cursos de inglés

  4. La verdura rica en calcio y vitamina K recomendada para mujeres y adultos mayores
    4

    La verdura rica en calcio y vitamina K recomendada para mujeres y adultos mayores