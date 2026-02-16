1
PURICELLI, Martín
✝ PURICELLI, Martín, q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. – Sobrino querido, cariñoso, alegre, solidario. Enorme perdida. Acompaño a su madre Eva, hermanos, hijos y familia. Roguemos al señor. Carlos Collongues.
✝ PURICELLI, Martín, q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. – Sus amigos del grupo Capello de los sábados extrañarán su eterna alegría y sincera amistad. Acompañamos a su madre Eva, hermanos, hijos y familia.
