QUERALT DE OLIVEIRA CEZAR DE ZITZKE, Aurea

QUERALT DE OLIVEIRA CEZAR de ZITZKE, Aurea. - Sus sobrinos Sylvester Gustavo y Maite Ruhle, Eduardo y Mariana Ruhle, María Beatriz y Marcelo Nachon, Alicia y Pablo Vázquez y Pancho, sobrinos nietos y sobrinos bisnietos despiden a Aurea con enorme cariño y acompañan a sus primos Verónica, Carlos y Carolina.

