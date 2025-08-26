1
QUERALT DE ZITZKE, Aurea
† QUERALT de ZITZKE, Aurea. - Su sobrina Lu Martinto (as) y Guillermo Rebollo, su hija Bárbara Urriza y su nieta Milagros Claisse despiden a la querida Aurea y acompañan a sus primos Verónica, Carlos y Carolina.
