QUEREJETA, Gerardo
QUEREJETA, Gerardo, q.e.p.d. - Las amigas de su hija Pía: Magda, Juli, Guada, Mica, Ale, Pao, Vicky, Celia, Angie, Luli y Luisa lo despiden a Cacho con mucho cariño y acompañan a sus hijas con un fuerte abrazo y muy lindos recuerdos.
