SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† QUEREJETA, Héctor Gerardo, q.e.p.d. - María Mercedes Bazo, María Paula Bazo, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† QUEREJETA, Héctor Gerardo, q.e.p.d., falleció el 18-11-2025. - María Sara Bazo Martinsen; sus hijas Pía y Agustín Tomasini, Clara y Guillermo Aguilar Peñalva, Pachi y James Beswisk y sus nietos Bernardita, Rafael, Pedro, Antonio, Lucas y Nico participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, a las 12, en el cementerio de la Chacarita.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa