1
QUEREJETA, Héctor Gerardo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† QUEREJETA, Héctor Gerardo, q.e.p.d. - María Mercedes Bazo, María Paula Bazo, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
† QUEREJETA, Héctor Gerardo, q.e.p.d., falleció el 18-11-2025. - María Sara Bazo Martinsen; sus hijas Pía y Agustín Tomasini, Clara y Guillermo Aguilar Peñalva, Pachi y James Beswisk y sus nietos Bernardita, Rafael, Pedro, Antonio, Lucas y Nico participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, a las 12, en el cementerio de la Chacarita.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Para batallar por su octava reelección ante la Corte Suprema, Insfrán sumó la voz de un exfuncionario de Milei
- 3
Indonesia eleva al máximo la alerta por la violenta erupción del volcán más grande de la Isla de Java
- 4
Una ginecóloga explicó por qué aumentaron los casos de sífilis en el país y advirtió cuál es la población de riesgo