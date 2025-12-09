SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† QUESTA, Carlos, q.e.p.d. - Octavio e Inés Schindler, sus hijos María Eugenia y Juan Roberts, Sol e Ignacio Questa Etcheberry, Octavio Martín y Jimena Merelas, Geraldine y Santiago Lasheras Bunge y Eduardo y Tati Delmas, y sus nietos Rosario, Marina, Sofía y Victoria Roberts; Nicolás, José María y Santiago Questa; Octavio José, Carmela, Teresita y Amparo Schindler; Segundo, Paulina, Milagros y Marcos Lasheras; y Bautista, Bartolomé, Baltasar y Benicio Schindler despiden al muy querido Carlos y piden oraciones en su memoria.

