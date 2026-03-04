LA NACION

QUINTANA, Guillermo Adolfo,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

QUINTANA, Guillermo Adolfo, q.e.p.d. - Sus hijos Inés María, Guillermo Martín y María Lourdes, junto a Fabiana, lo despiden con el corazón partido pero agradecidos por su vida. Nos quedamos con los mejores recuerdos de quien fue, sabiendo que su ejemplo marcará el futuro de nuestras vidas.

QUINTANA, Guillermo Adolfo, q.e.p.d. - Su madre Graciela Wauters de Quintana; sus hermanos María Graciela, Javier Benavides, María Alejandra, Enrique Aguilar y María José de Scattini, sus sobrinos y sobrinos nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

QUINTANA, Guillermo Adolfo, q.e.p.d. - Gabriel y Silvina, Charly y Ceso, Ceci y Chuni Scattini despiden con mucha tristeza a Guille y acompañan con mucho cariño a su querida cuñada María José y toda la familia Quintana.

QUINTANA, Guillermo Adolfo. - Querido Guille, tus amigos Hilario, Ricardo, Julie, Mariano y Constanza celebramos tu amistad y te recordaremos siempre. Acompañamos a tu familia en este momento de dolor.

