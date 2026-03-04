SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ QUINTANA, Guillermo Adolfo, q.e.p.d. - Sus hijos Inés María, Guillermo Martín y María Lourdes, junto a Fabiana, lo despiden con el corazón partido pero agradecidos por su vida. Nos quedamos con los mejores recuerdos de quien fue, sabiendo que su ejemplo marcará el futuro de nuestras vidas.

✝ QUINTANA, Guillermo Adolfo, q.e.p.d. - Su madre Graciela Wauters de Quintana; sus hermanos María Graciela, Javier Benavides, María Alejandra, Enrique Aguilar y María José de Scattini, sus sobrinos y sobrinos nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ QUINTANA, Guillermo Adolfo, q.e.p.d. - Gabriel y Silvina, Charly y Ceso, Ceci y Chuni Scattini despiden con mucha tristeza a Guille y acompañan con mucho cariño a su querida cuñada María José y toda la familia Quintana.

✝ QUINTANA, Guillermo Adolfo. - Querido Guille, tus amigos Hilario, Ricardo, Julie, Mariano y Constanza celebramos tu amistad y te recordaremos siempre. Acompañamos a tu familia en este momento de dolor.

