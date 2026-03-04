1
QUINTANA, Guillermo,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ QUINTANA, Guillermo, q.e.p.d. - Julia Wauters, Alan Wauters y familia y Carlos Wauters despiden a Guille con cariño y acompañan a Nené en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Mapa de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán: los muertos que dejaron los últimos ataques en Medio Oriente
- 3
A qué hora llegarían las tormentas a Buenos Aires este jueves, según el SMN
- 4
Para la historia: Portobello es otro magnífico retrato de la Italia moderna con la firma de Marco Bellocchio