1
QUINTEROS, Juan Manuel
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ QUINTEROS, Juan Manuel, Cap. Nav., q.e.p.d. - Las promociones 89 de la ENM, 92 del CMN y 28 de la EAM informan su fallecimiento y piden una oración por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Es dueño de una isla desierta de Seychelles, la quiere vender, pero rechazó una oferta de U$S50 millones
- 3
Una profesora argentina fue arrestada por robar material biológico en un laboratorio de virología de Brasil
- 4
La mansión porteña construida a principio del 1900 que cayó en la decadencia y vuelve a abrir sus puertas