QUIROGA, Domingo Alberto
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† QUIROGA, Domingo Alberto, q.e.p.d., 4-9-2025. - La Flia. Mariscal despide con profunda tristeza a su amigo de tantos años y acompaña a la familia en este triste momento.
