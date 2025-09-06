LA NACION

QUIROGA, Domingo Alberto

QUIROGA, Domingo Alberto, q.e.p.d., 4-9-2025. - La Flia. Mariscal despide con profunda tristeza a su amigo de tantos años y acompaña a la familia en este triste momento.

Aviso publicado en la edición impresa

