SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ QUIROGA LELOIR de EZCURRA, Susana (Suki), q.e.p.d., falleció el 4-4-2026. - Sus restos serán inhumados hoy, a las 12.30 hs., en el cementerio de la Recoleta. Su hermano Julio I. Quiroga Leloir y Magdalena Santamarina, sus hijos Malenita y Juan Berisso, Julito y Male Fornieles, Nacho y Male García Espil, sus nietos y su queridísima Mónica Farías despiden a Suki con enorme tristeza y ruegan oraciones en su memoria. - LAZARO COSTA, 4812-8040

Avisos fúnebres

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