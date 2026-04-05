QUIROGA LELOIR, Susana,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ QUIROGA LELOIR de EZCURRA, Susana, q.e.p.d. - Su cuñada Cristina Dalle Nogare, sus sobrinos Marcos, Valeria y Horacio Varese y Marina y Pablo Madrid Páez y sus sobrinos nietos despiden a la querida Suki con enorme tristeza.

Avisos fúnebres

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