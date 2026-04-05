QUIROGA, Susana

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ QUIROGA de EZCURRA, Susana, falleció el 4-4-2026. - Sus primos Llavallol Ocampo acompañan a Julio con un fuerte abrazo en este triste momento y rezan oraciones por su eterno descanso.

✝ QUIROGA de EZCURRA, Susana, q.e.p.d. - Tus sobrinos Ham Udaondo y Lalor Udaondo te despiden con mucha tristeza y piden oraciones en tu querida memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa