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QUIROGA, Susana,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ QUIROGA de EZCURRA, Susana, (Suki). - Minnie, Mercedes y Marcelo Durañona, Juanjo y Lulu y Willy Penna y nietos despedimos a la querida Suki con inmenso dolor y abrazamos fuerte a toda su familia.
✝ QUIROGA, Susana, q.e.p.d. - Su amiga del alma Josefina White de Pasman y sus hijas Lupe, Lolo y Fini la despiden con mucho amor.
✝ QUIROGA de EZCURRA, Susana, q.e.p.d. - Amalia Amoedo despide con tristeza a Suki y abraza con enorme cariño a Marina, Valeria, Marcos y toda su familia en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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