RABADÁN DE REYES, María Luisa Felisa

RABADÁN de REYES, María Luisa Felisa, q.e.p.d. - Dos Caciques acompaña a la familia Reyes en este momento y ruega una oración en su memoria.

RABADÁN de REYES, María Luisa Felisa, q.e.p.d. - Sara y Guillermo Canziani, María Ana y Alcides Fortunato, Inés y Elio Vaccarezza, Rosana y Ewald Wolar junto a sus hijos acompañan con mucho cariño a María Elena, Jorge y sobrinos en este momento y ruegan una oración en su memoria.

