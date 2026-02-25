SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RADEMACHER, Rolando, (Roland), q.e.p.d., 24-2-2026. - Querido Roland te despedimos hasta pronto, a pesar del inmenso dolor, sabemos que ya estás en la luz. Te queremos con el alma Teresita, tus hijas Tami y Vale, tus yernos Hernán Andrada y Mariano Barucca, tus nietos Jaz, Viole, Berni y Timo. Te abrazamos con el corazón y vamos a extrañarte siempre.

✝ RADEMACHER, Rolando, (Roland), q.e.p.d. - La administración Saenz Valiente Hnos. y Estancia Los Monigotes acompañan a Teresita, Tamira, Valeria y Flia. en este triste momento.

