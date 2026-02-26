RADEMACHER, Rolando,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RADEMACHER, Rolando, (Roland). - Acompañamos a Kiwi, Vale y Tere en este triste momento y las abrazamos muy fuerte con todo nuestro amor. Agus, Lujan, Mila, Xime, Lu, Baia, Lola, Eli, Maru, Mana, Maye, Elo, Hermes, Pao y Lucre.
